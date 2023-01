Was die Schülerinnen und Schüler bewegt : Gallo zu Gast im Saarpfalz-Gymnasium

Homburg Im Rahmen von „Landrat macht Schule“ besuchte der Kreischef seine alte Schule. Dort stellte er seine Aufgaben und die der Kreisverwaltung vor.

Dieses Mal kamen Schülerinnen und Schüler aus zwei Zehnerklassen und einer Neunerklasse – mit Schulleiter Jürgen Mathieu sowie den Lehrkräften Simone Luckas und Ralf Döllgast – in der Aula zusammen, um sich mit dem Landrat auszutauschen. Nachdem dieser die Aufgabenfelder des Landrates und der Kreisverwaltung vorgestellt hatte und den Bogen spannen konnte von den ersten Demokratiebewegungen in der Region bis zum heutigen Demokratieverständnis, sprachen die Schülerinnen und Schüler Themen an, die sie bewegen. Dabei nahmen Fragestellungen zum ÖPNV durchaus einen größeren Raum ein. Die Jugendlichen zeigten ihre Sorge über nicht vorhandene Verbindungen im ÖPNV und wünschten sich zudem flexiblere Anbindungen. In diesem Themenkomplex wurden auch die Förderung des Radverkehrs im Zuge eines nachhaltigen Mobilitätsangebotes und eine generelle Verkehrsberuhigung durch Geschwindigkeitsbegrenzungen behandelt. Ein Anliegen der Schulgemeinschaft bezog sich noch auf die Installation von mehr Lern-Apps auf den im Rahmen des Digitalpaktes ausgegebenen Tablets. Dafür zeigte der Landrat zwar Verständnis, gab aber auch zu bedenken und schränkte ein: „So sehr wir uns mittlerweile mitten in einer Online-Unterrichtswelt mit all ihren Vorteilen bewegen, so werden Apps vor dem Programmieren auf die Tablets natürlich unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten genau geprüft. Wenn wir das Sicherheitsrisiko nicht kalkulierbar einstufen können, lassen wir die Hände davon.“