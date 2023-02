Gallo zu Besuch : „Landrat macht Schule“ am BBZ St. Ingbert

St Ingbert Landrat Theophil Gallo hat seine Reihe „Landrat macht Schule“ im Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert – Willi-Graf-Schule – fortgesetzt. Dort wurde er von Schulleiterin Nicole Luckas und ihrem Vertreter Markus Wenzel empfangen.

Nach einem kurzen Austausch mit der Schulleitung forderte der Schulgong zum Unterrichtsbeginn auf – Zeit also auch für Landrat Gallo, seinem Anliegen nachzugehen, schreibt der Kreis in seiner Pressemitteilung weiter. Spürbar in großer Erwartung seien die rund 28 Schüler des Politikleistungskurses der gymnasialen Oberstufe und des Geschichtskurses der Klassenstufe 11 sowie die Lehrkräfte Scarlett Texter (Geschichte/Deutsch) und Sebastian Detzler (Politik/Englisch) gewesen. In seinen Ausführungen über die Frage, was ein Landrat denn so mache, sei auch die prägnante Aussage gefallen: „Entscheidungen treffen“. Schon sei er mittendrin gewesen in Erklärungen über behördliche Kreisaufgaben, die alle Lebensbereiche der Bürger betreffen. „Gerade die sozialen Angelegenheiten binden einen großen Teil der finanziellen und personellen Ressourcen. Wir kümmern uns im Prinzip um alle Generationen. So gibt es beispielsweise die ‚Frühen Hilfen‘ mit Angeboten für Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis drei Jahre. Sie richten sich insbesondere an Familien in belasteten Lebenslagen. Mit dem Pflegestützpunkt halten wir wiederum eine Beratungsstelle für behinderte, ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörigen vor“, nannte der Landrat Beispiele. Sein persönlicher Lebenslauf und die Biosphäre waren ebenso Gegenstand von Fragen der Jugendlichen wie die größten Herausforderungen der Kreisverwaltung in der heutigen Zeit. Natürlich sei man auch auf den Namensgeber der Schule, Willi Graf, zu sprechen gekommen. Im Kontext der zunehmenden europäischen Ausrichtung des Kreises sei das Thema der Reparationsforderungen ebenso angesprochen worden, wie die LBGT-Thematik in Polen. Die zwei lebhaften Schulstunden mit dem Landrat sei demnach wie im Flug vergangen. „Das große Interesse und auch das Engagement der jungen Menschen finde ich klasse, diese Zeit mit ihnen ist ebenso anspruchsvoll wie lehrreich für beide Seiten“, so der Landrat in einer kurzen Bewertung zum Ende.