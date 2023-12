Besuch bei der Inspektion in Homburg Landrat bedankte sich bei der Polizei

Gallo machte deutlich, dass der Dienst der Polizei Anerkennung und Respekt verdiene. „Im Alltag vergessen wir gern, wie wichtig der Schutz unserer Gesellschaft durch eine demokratisch legitimierte Polizei ist und was die Polizistinnen und Polizisten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben leisten müssen. Genauso wichtig ist es, dass unsere Bevölkerung hinter der Arbeit der Polizei steht, die unter teils sehr schwierigen und herausfordernden Einsatzbedingungen steht. Im Namen des Saarpfalz-Kreises wünsche ich allen Polizistinnen und Polizisten, aber auch allen anderen Menschen in Berufsgruppen, die einen Dienst verrichten müssen – beispielsweise im Krankenhaus – dass sie dennoch einige besinnliche Festtage zum Jahreswechsel im Kreise der Familien erleben“, so Gallo in der Homburger Inspektion.