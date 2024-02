Landfrauen in Gersheim Landfrauen machen ein großes Bildungsangebot

Kreisvorsitzende Diana Deck aus Homburg erinnerte in ihrem Rechenschaftsbericht an die Teilnahme des Verbandes am Biosphärenfest in Erfweiler-Ehlingen, aber auch das Erdbeer-Fest des Landesverbandes in Heusweiler. Sie freute sich, dass es gelungen sei, in Brenschelbach, wo der Ortsverband auf eine 50-jährige Geschichte zurückblicken kann, einen neuen Vorstand zu finden und auch ein bemerkenswertes Kochbuch mit alten, bewährten Rezepten zusammenzustellen. Im neuen Jahr soll auch wieder eine Tagesfahrt angeboten werden und sie rief dazu auf, sich am Deutschen Landfrauentag am Dienstag, 2. Juli, in Kielbzu beteiligen. Dazu wird eine Fahrt von Sonntag, 30. Juni bis Donnerstag, 4. Juli, in den hohen Norden angeboten. Schatzmeisterin Bernadette Olejniczak bezeichnete die finanzielle Lage als gut. Sie kündigte an, dass der Jahres-Mitgliedsbeitrag, der mehr als ein Jahrzehnt konstant geblieben sei, aufgrund der gestiegenen Kosten auf 25 Euro erhöht werde.