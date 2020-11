Auszeichnung : Die Anlagenmechanikerin startet durch

Jessica Zimmer an ihrem Arbeitsplatz bei der Firma August Fichter, Anlagentechnik GmbH in Bexbach. Foto: BeckerBredel

Wer stellen in loser Folge die besten Auszubildenden aus dem Saarpfalz-Kreis aus Landesebene vor. Heute: Jessica Zimmer aus Bexbach.

Bexbach Die 26-jährige Jessica Zimmer aus Marpingen liebt es, mit eigener Hände Arbeit anzupacken. Die gelernte Malerin und Lackiererin sah im Handwerk allerdings etwas wenig Perspektiven für sich. Sie sattelte um, lernte zusätzlich den Beruf der Anlagenmechanikerin und wurde dort landesbeste Auszubildende. Bei der Firma August Fichter Anlagentechnik in Bexbach startete sie schließlich durch.

„Da ich Spaß am Lernen habe, entschied ich mich dazu, eine zweite Ausbildung zu beginnen. Die Ausbildungsstelle fand ich durch Zufall. Erst hatte ich nur ein unbezahltes Praktikum gemacht, doch offensichtlich erkannte mein Chef ein gewisses Talent und bot mir eine Ausbildungsstelle an. Ich wollte gerne in die Industrie, da es als Frau auf Baustellen nicht immer leicht ist. Also habe ich mich sehr gefreut, als ich das Angebot für die Ausbildungsstelle bekam, und habe zugesagt“, so die 26-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. In ihrer Arbeitszeit ist sie viel unterwegs. Oft fährt sie auf Montagen oder Wartungen von Gas-Druck-Regelanlagen, die bei August Fichter in der Werkstatt gebaut werden. In „halb Deutschland“ lägen die Baustellen, was sie allerdings nicht störe.

„Ich bin sehr ehrgeizig und perfektionistisch, also wollte ich gerne von Anfang an Landesbeste werden. Als ich dann die Nachricht bekommen habe, dass es wirklich geklappt hat, war ich trotzdem überrascht, aber habe ich mich sehr gefreut.“ Auch ihr Ausbilder Artur Münch und Chef Jens Stannek sind sehr stolz und freuen sich mitt. „Als kleine Belohnung habe ich sogar einen Firmenwagen bekommen, der farblich gestaltet wurde.“ Die beiden hätten sie während ihrer Ausbildung immer unterstützt. „Als gegen Ende der Ausbildung dann auch keine Schule mehr war wegen Corona, hat mir die Firma Bücher gekauft, damit ich besser lernen kann.“ Generell fühlt sich Jessica Zimmer in dem Unternehmen sehr wohl und hat vor, noch lange da zu bleiben. In der Zukunft würde sie gerne ihren Meister machen und selbst ausbilden. „Ich finde es schön, mein Wissen zu teilen und weiterzugeben“, erklärt sie. Auch sie selbst habe noch lange nicht alles gelernt, was sie wolle. „Ich würde gerne ganz viele Kurse und Fortbildungen machen, um mein Wissen zu erweitern, und ich würde gerne meinen Lkw-Führerschein machen.“