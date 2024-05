„Lädchenfest“ in Kleinottweiler Geburtstagsfeier mit Abschiedsschmerz

Der vergangene Sonntag war für das Team der Projektgruppe Kinder und Jugendliche als Teil des Vereins Psychosoziale Projekte Saarpfalz ein ganz besonderer Tag, galt es doch 20 Jahre „Lädchenfest“ zu feiern. Nun muss man für alle die, die das „Lädchen“ in Kleinottweiler nicht kennen, ein bisschen Erklärungsarbeit leisten. Dort, in der Homburger Straße 11, bietet die Projektgruppe seit vielen Jahren einen kleinen Verkaufsraum für kunsthandwerklich gestaltete Objekte – zum Verschenken schön oder einfach zum Selbstgenießen. All das dient dem guten Zweck, konkret „für bessere Entwicklungsbedingungen für psychisch gefährdete oder erkrankte Kinder und Jugendliche“, so die Projektgruppe auf ihrer Internetseite „www.kinderprojekte.org“.