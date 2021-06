Online-Vortrag bei der KVHS Saarpfalz : KVHS lädt zum Vortrag mit Umweltminister Jost

Saarpfalz-Kreis Die Kreisvolkshochschule des Saar-Pfalz-Kreises bietet in Kooperation mit dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes und dem Verband der Volkshochschulen des Saarlandes an diesem Dienstag, 22. Juni, um 17.30 Uhr einen interaktiven Vortrag zum Thema Gewässerschutz im Saarland an.