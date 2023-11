Schwimmen So gut, dass der Landestrainer staunt

Völklingen/St Ingbert/Homburg · Reflexartig wandert der Blick von Schwimmern in Richtung der Anzeigetafel, sobald der finale Anschlag am Beckenrand erfolgt ist. So auch der Blick von Leni Tesche von den SF St. Ingbert, nachdem die Zwölfjährige ihre 60 Bahnen auf der 25-Meter-Strecke im Völklinger Hallenbad geschwommen hat.

16.11.2023 , 15:36 Uhr

Emilia Tesche von den SF St. Ingbert (im Bild) belegte bei der C-Jugend über 200 Meter Rücken Rang vier. Ihre ein Jahr jüngere Schwester Leni holte in dem Rennen beim Sieg von Anja Schaumburger vom SC Homburg Silber. Foto: Thomas Wieck

Von Lucas Jost

Dort fanden am vergangenen Wochenende die Kurzbahn-Meisterschaften des Saarländischen Schwimm-Bundes statt.