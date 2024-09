Kunsthandwerker trafen sich am Brückweiher in Jägersburg 33 Aussteller zeigten ihre Kunstwerke

Die Hobbykünstler um den Höcherberg hatten am vergangenen Sonntag rund um das Blockhaus am Jägersburger Brückweiher zu ihrem Herbstmarkt der Kunsthandwerker eingeladen. In diesem Jahr feiert die Gemeinschaft ihr zehnjähriges Bestehen. Die 33 Teilnehmer boten neben Holzarbeiten unter anderem auch Schmuck, Etageren, genähte Baby- und Kinderbekleidung, Taschen und gehähelte Deko an. Weiterhin gehörten zum umfangreichen Sortiment: Accessoires für Tiere, Keramik für Haus und Garten, Papierarbeiten und vieles mehr. Auch an Livemusik, Kinderschminken sowie an einen Kinderflohmarkt wurde gedacht. Die Hobbykünstler um den Höcherberg arbeiteten dabei eng mit dem Blockhaus-Team zusammen.