Gegen Rechtsextremismus Klares Zeichen gegen Rechtsextremismus

War sie nun ein Erfolg, die zweite Kundgebung des Bündnisses „Homburg – vielfältig gegen einfältig“ am Samstag in der Homburger Innenstadt? Die Antwort auf diese Frage muss man wohl auf zweierlei Art beantworten. Betrachtet man die nackten Zahlen, also die Beteiligung an der Veranstaltung, dann wird man wohl ein „Nein“ formulieren müssen. Denn: Waren es bei der ersten Kundgebung Anfang Februar noch rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen, die gegen rechtsextremistisches Gedankengut demonstriert hatten, waren es am Samstagmorgen nur rund 350. Zum Vergleich: Vor einigen Tagen waren in Neunkirchen immerhin 1500 Menschen auf die Straße gegangen, in St. Ingbert 1000 (wir berichteten). Da wirken die 350 Kundgebungsteilnehmer vom Samstag in der einer Stadt, die sich gerne als „drittgrößte Stadt und zweitgrößter Wirtschaftsstandort im Saarland“ beschreibt, doch ziemlich schwach.