Bürger des Saarpfalz-Kreises sind aufgerufen Kühle Plätze bei großer Hitze gesucht

So schön der Sommer, der derzeit mal wieder ein Zwischenstopp einlegt, oft auch ist – sehr hohen Temperaturen können für viele Menschen gesundheitlich belastend sein. Doch wo lässt es sich an heißen Tagen oder während einer Hitzephase im Saarpfalz-Kreis gut aushalten? Um dieser Frage nachzugehen, sammelt das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises Informationen zu öffentlich zugänglichen Orten, die an heißen Tagen Möglichkeiten zum Abkühlen bieten, wie es vonseiten des Landratsamtes heißt.