Deutsch-französischer Freundschaftspreis in Homburg verliehen Mit einem Glas Rosé durch die Provence

Dass Cay Rademacher eines Tages den Deutsch-Französischen Freundschaftspreis bekommen würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt, ganz im Gegenteil. Der gebürtige Flensburger hatte mit Französisch wenig am Hut. Wie er anlässlich seiner Lesung bei der „Hom-Buch“ gestand, hatte es bei ihm in der Schule gerade mal für einen Gnaden-Vierer gereicht: „Die Lehrerin sagte zu mir: Cay, wenn Du Französisch abwählst, gebe ich Dir noch eine Vier.“ Dass Cay Rademacher dann doch Französisch fürs Leben wählte, lag an seiner Frau: „Sie ist Südfranzösin. Und nach einigen Jahren in Hamburg beschlossen wir vor zwölf Jahren, in ihre Heimat umzuziehen. Das haben wir nie bereut.“ Und so begann Cay Rademachers zweites Leben als Wahl-Franzose, „aber mein Akzent ist immer noch deutlich hörbar. Immerhin werde ich zuweilen schon mal für einen Belgier gehalten.“