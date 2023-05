Kreistag Saarpfalz Arbeitsmarktprogramm für 2023 beschlossen

Der Kreistag stimmte dem, wie allen anderen anstehenden Entscheidungen, am Donnerstag einstimmig zu. So auch, als es später um das Thema Volkshochschule ging. Hier sollen Honorare sowie Kursgebühren ab dem kommenden Semester angehoben werden. Um die Digitalisierung im Gesundheitsamt umzusetzen, wird das dortige Personal durch zwei befristete Projektstellen aufgestockt. Auch in die Ausbildung will der Kreis investieren und stellt daher zehn Ausbildungsplätze in der Verwaltung bereit.