Kreisreport Gegen das Auflösen regionaler Strukturen

Zur Präsentation des Kreisreports luden der Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer, Thomas Otto, und Landrat Theophil Gallo in die Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Saarpfalz in Bexbach ein. „Für dieses Vorhaben drängte sich der Ort geradezu auf. Und ich danke Doris Gaa, der Geschäftsführerin der WFG Saarpfalz, und ihrem Team ausdrücklich dafür, dass sie sich der Organisation des Abends angenommen haben“, betonte Landrat Gallo in seiner Begrüßung.