Siegerehrung bei „Mach mit“ in Bexbach Wettschießen um den goldenen Pfeil

Der Wettkampf bedeutet für alle ein Wiedersehen mit befreundeten und neuen Schützen aus den anderen Vereinen. Natürlich wollte jeder in den eigentlichen Durchgängen gewinnen. Doch wie heißt es so schön: Das Beste kommt zum Schluss. Hier ging es noch einmal heiß her. Jeder wollte den goldenen, silbernen oder bronzenen Pfeil gewinnen. Im Ausschlussverfahren wurde hart gekämpft. In diesem Jahr ging der goldene Pfeil an Elisha Krehling von den Bogenschützen aus Brenschelbach. Den silbernen Pfeil gewann Zoe Schumacher vom Schützenverein St. Ingbert 1897. Emil Semmler, ebenfalls von den Brenschelbacher Bogenschützen, sicherte sich den bronzenen Pfeil. Die Schützen vom SV „Mach mit“ Bexbach konnten am Ende ebenfalls Gewinner aufweisen. So gewann in der Schülerklasse C Mona Mocanu den zweiten Platz. Ebenfalls Rang zwei belegte Anni Weingardt in der Schülerklasse B weiblich. Anna Adam landete in der gleichen Klasse, vor Lena Unger, auf Platz drei. In der Klasse Schüler A männlich wurde Simon Rabe Erster. Sein Schützenkamerad Paul Schlitzke sicherte sich die Silbermedaille. Die Schützen aus Bexbach – Jonas Adam, Simon Rabe sowie Anni Weingardt – holten sich den Wanderpokal mit der Mannschaft.