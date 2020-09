Ostsaar-Fußball : Ostsaarkreis des SFV wählt heute neuen Vorsitzenden

ERBACH Der Kreis- und Kreisjugendtag Ostsaar des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) findet an diesem Donnerstag ab 19 Uhr in der Sporthalle der SG Erbach statt.

Außerdem steht die Bestätigung der Wahlen des Kreisschiedsrichtertages an, wo Kreisschiedsrichter-Obmann Klaus Weber gewählt wurde. Diese Wahl hatte bereits im März stattgefunden. Doch wegen Corona musste der Kreis- und Kreisjugendtag mehrfach verschoben werden, so dass die Bestätigung von Weber erst jetzt erfolgen kann.

In Sachen Klassenleiter-Besetzung würde sich Thomas Stopp, der die Landesliga Ost, Bezirksliga Homburg, Kreisliga A Höcherberg und Kreisliga B Homburg betreut, wünschen, dass sich die Arbeit auf weitere Schultern verteilt. Auch Heinz Bähr vom FC Palatia Limbach investiere als Klassenleiter der Kreisligen A Saarpfalz und Bliestal sowie der Kreisliga B Bliestal sehr viel Freizeit. „Es wurde bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung der Rundruf gestartet, dass noch mehr ehrenamtliche Helfer in verschiedenen Gremien benötigt werden. Dieser Aufruf gilt auch noch für die Sitzung am Donnerstag“, berichtet Stopp. Der 52-Jährige fungiert bei der DJK Ballweiler-Wecklingen als Fußball-Abteilungsleiter. Er kandidiert auch am kommenden Samstag, 19. September, beim Ordentlichen Verbandstag des SFV in Saarbrücken im Team von Udo Hölzer als SFV-Vize-Präsident.