Polizei : Krankenwagen beschädigt Auto in Homburg

Homburg Am Freitagnachmittag, 15. Januar, zwischen 13.18 Uhr und 13.20 Uhr, befuhr ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Bexbacher Straße in Fahrtrichtung Bexbach. Kurz vor der Ampel an der Kreuzung Kaiserstraße durchfuhr der Krankenwagen eine Rettungsgasse und beschädigte hierbei vermutlich ein haltendes Fahrzeug.

Das Fahrzeug befand sich auf der rechten Fahrspur. Da der Rettungswagen zu einem dringenden Notfall unterwegs war, konnte dieser nicht anhalten.