Benefizkonzert zugunsten von „Hilf-mit“ Trost und Hoffnung in schwierigen Zeiten

„Lasst uns Brücken bauen“, die deutsche Version des bekannten Traditional „When Israel was in Egyptland“ oder „Let my people go“ traf den Nerv der Zeit und die Wünsche der Menschen. Dirigiert von der Kreis-Chorleiterin Marliese Maurer-Hurth, die gemeinsam mit Kreis-Chorleiter Norbert Oberinger das Motto des Konzertes „Geistliches Abendlob“ ausgesucht hatte, sang der Männerchor Gesangvereins Concordia Webenheim unter anderem folgende Textzeile: „Hoffnung, Frieden in diesen Tagen, für alle Zeit, ja, Frieden für die Welt“. Das geistliche Lied „Laudate omnes gentes“ (Lob singt ihr Völker alle), das für Taizé komponiert wurde, war das Opening des einzigen Gemischten Chores des Abends, des Gesangvereins Herbitzheim. Mit seinem Dirigenten Erwin Lück hatte er sich aber auch den Spiritual „Hallelujah – Um die Welt geht unser Lied“ von Willy Trapp in die Liedermappe gelegt. Den Griff in die neue Musik tat der Chor mit Clemens Bittlingers Segenslied „Sei behütet auf deinen Wegen“. Norbert Oberinger führte den Männerchor des Sängerkreises Blies in den Altarraum des Sakralbaus. Der trug unter anderem „Abendfrieden“ von Rudolf Desch vor. Zweimal, mit „Herr, unser Gott“ und „Im Abendbrot“, war der Komponist Jakob Christ vertreten. Zum Nachdenken regte die Komposition „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ an. Dessen Text schrieb der bedeutende evangelisch Theologe Dietrich Bonhoeffer 1944 in einem Berliner Gestapo-Keller.