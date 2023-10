Konferenz im Saarpfalz-Kreis Beitrag zur Entwicklung der Regionen

In weiteren Vorträgen ging es um die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen dem Saarpfalz-Kreis, dem Biosphärenreservat Bliesgau und dem Biosphärenreservat Roztocze: die Hauptamtsleiterin der Kreisverwaltung Lubaczów, Alicja Czernysz-Kawa, berichtete von der Teilnahme an der SaarLorLux Tourismusbörse in St. Ingbert. Agnieszka Marciniszyn und Marcin Nieckarz erzählten von ihren Erlebnissen beim internationalen Jugendforum „Minett Biosphere Youth Forum“, das im Luxemburger Biosphärenreservat Minett mit Beteiligung des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau durchgeführt worden war. Nicht zuletzt stellte die Konferenz selbst ein wichtiges Element der Zusammenarbeit zwischen dem Biosphärenreservat Bliesgau und dem Biosphärenreservat Roztocze dar, deren Partnerschaft 2021 geschlossen wurde. Außerdem diente der Biosphärengipfel in Zeiten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine einem intensiven politischen Austausch von zahlreichen Mandatsträgern wie Abgeordneten, Landräten und Bürgermeistern aus Polen, der Ukraine und Deutschland.