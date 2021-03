Oberwürzbach : Wo können VHS-Kurse stattfinden?

Die Ortsverwaltungsstelle in Oberwürzbach. Foto: Jörg Martin

Oberwürzbach Die SPD im Oberwürzbacher Orsrat hält die Ortsverwaltungsstelle nicht für geeignet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Martin

Die Pläne, künftig Kurse der Volkshochschule (VHS) St. Ingbert in der Ortsverwaltungsstelle Oberwürzbach durchzuführen, werden weiterhin von Teilen des Ortsrats kritisch gesehen. Die SPD-Fraktion hält das Ganze für bedenklich. Hintergrund ist, dass die Stadtverwaltung die Anmietung des VHS-Gebäudes in der St. Ingberter Kohlenstraße 13, dem ehemaligen Karlsbergsaal, aus Kostengründen nicht weiterverfolgt. Deshalb müssen die Kurse, unter anderem Integrationsangebote für Migranten und Flüchtlinge, in kommunalen Gebäuden in den jeweiligen Stadtteilen durchgeführt werden.

Bereits in der Dezember-Sitzung 2020 hatte die Oberwürzbacher SPD-Ortsratsfraktion ihre Bedenken geäußert. Die Sozialdemokraten halten das Haus in der Hauptstraße für diesen Zweck für nicht geeignet. „Im Moment findet noch nichts statt“, informiert Ortsvorsteherin Lydia Schar (CDU) in der letzten Woche und versuchte das Thema zu versachlichen. Die Programm-Planung für das Arbeitsplanjahr 2021/2022, welches am 6. September beginnt, sei derzeit bei der VHS in Bearbeitung. Das Heft soll im Juli 2021 erscheinen. Die Frist für die Einreichung von Anregungen und Vorschlägen zu künftigen Kursen endete erst letzte Woche und der Beirat, der das Programm endgültig verabschiedet, tage im April. Somit sei unklar, wie viele und welche Kurse in Oberwürzbach stattfinden werden, heißt es in einer Sitzungsvorlage.