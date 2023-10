Kolumne Unsere Woche Wie ein Vorbild in junge Köpfe kommt

Es ist gut und richtig, mit Schülern das Gedenken an den Widerstand im Nationalsozialismus hoch zu halten. Noch viel intensiver hätte die Gedenkstunde werden können, wären die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit zu Nachfragen hinaus ganz aktiv einbezogen worden in den Gedenktag. Denn erst, wenn sie reden, ins Gespräch kommen, ihre eigene Lebenswirklichkeit mit den Taten von Willi Graf in Verbindung bringen, bleibt wirklich etwas hängen. Im 80. Todesjahr Willi Grafs bleibt sicher noch viel Zeit, einen regen Austausch zu schaffen. Ob am BBZ oder an den vielen anderen Schulen zwischen St. Ingbert, Homburg und Blieskastel. Damit junge Leute Demokratie schätzen lernen. Nur so kann die nämlich bestehen gegen Kräfte, die sie zu zerstören trachten.