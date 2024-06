Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland Sommermärchen 2006 – Realität oder Fiktion?

Meine Thesen: So schön wie damals bei der Achtelfinalpartie gegen Schweden wird das Wetter niemals wieder, die technische Ausstattung bei der Übertragung wäre nicht mehr zeitgemäß, und ein heute unverzichtbares Sicherheitskonzept brauchte es nicht. Nach den ersten (begeisternden) Spielen schwand in dieser Woche meine Gewissheit, dass der Verzicht auf ein großes Public Viewing in St. Ingbert schon deshalb eine kluge Entscheidung war, um nicht an Glanz und Glorie von 2006 zu scheitern.