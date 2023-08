Einfamilienhaus ist passé Schnell ein Häuschen sichern

Eigentlich klang alles ganz vernünftig, was unser Innenminister Reinhold Jost bei seiner Sommerkonferenz so sagte, und dann – bämm, kommt der Hammer: „Das frei stehende Einfamilienhaus mit rund neun Ar Garten drumherum wird künftig in jedem Fall die Ausnahme sein“, sagt der Minister.

27.08.2023, 15:22 Uhr

Foto: Robby Lorenz