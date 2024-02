Mundart-Kolumne für St. Ingbert Ach du liewer Valentin

Unn doo iss die Stimmung noo de dolle Daache nimmeh ganz so doll unn ziemlich im Keller. Mir hann in unserm Dialeggd fier so e Zustand e plassdischer Ausdrugg: „schwäär geknäddschd“. Wer allerdings uff die glorreich Idee kumm iss, fier de Aschermiddwoch middem Valentinsdaach sesammmeseleeje, der kried nooträächlich noch de Orden widder de tierische Ernschd am Bändel verlieh. Das Sesammetreffe iss jedenfalls kää guddes Oomen fier harmonische Zwääerbeziejunge. Unn mer kann nur hoffe, dass nimmand noch leichd verkaaderd unn midd Restalkohol im Blut stadd midd Blume middme Glas Rollmemps dehemm uffgekreuzd iss. Awwer kää Angst, das pikannde Sesammetreffe war nur e Laune vumm Kalenner unn werrd so schnell nimmeh vorkomme. Genauer gesaad, die Konschdellazioon ergebbd sich erschd widder im Johr 2086, also friejeschdens zur Goldene Hochzeid.

Iwwer de Valentinsdaach gehn joo die Määnunge e bissje auseinanner. Bei de ääne breche an dem Daach saisonaal die Frielingsgefiehle aus, – dies Johr e bissje frieh. Unn die annere halle das Ganze fier e klewweri Geschäffdsidee, wo die begriffstuddsische Männer moralisch sanfd unner Drugg seddse soll. Wesweeje aach originellerweis Rose an den Daach de groose Renner sinn. Odder Sießes, vorzuuchsweis herzfermisch. Mei Freind Schorsch, der hadds doo gudd, der hadd an dem Daach geheiraad. Doo gehd das in äänem Uffwasch, saad er immer.

Wer e bissje Noohilfe in Romanndigg brauchd, der halld sich in Dengmerd an denne Brunne im Sumpe, wo se vor korzem die Figuure midd dem gefiehlvolle Titel „Die Liebenden“ ferrdischgestelld hann. Die strahle sich nidd nur geejeseidisch aan, die werre aach noch im Dunkele aangestrahld. Unn sobalds naachds nimmeh frierd, duud der Brunne noch lauschisch pläddschere.