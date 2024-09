Es gehd zur Zeid nämlich die Jachdsääsong uff die nahr- unn schmagghaffde Gewächse in denne Wälder bei uns ringsrum los. Awwer bei der Pirsch muss mer gudd uffpasse. Doo sinn Kamerade debei midd ziemlich komische Noome: Ziegelroter Schwefelkopf, Bocks-Dickfuß, Igel-Wulstling odder die allseits berüchdischde Stinkmorschel. Mer merkt schunn an der Bezeichnung, dass midd denne nidd gudd Kirsche esse iss. Unn es vergeht emm gligglicherweis de Abbedidd, weil die ziemlich unbekömmlich, um nidd se saan giffdisch sinn.

Es gebbd bei de unnerschiedliche Pilze nämlich gudde unn beese – genau wie bei de Mensche odder besser gesaad bei de Männer. So e Pilz iss nämlich männlich, wesweeje es aach hääschd: Ein Männlein steht im Walde. Dass mer bei denne aarisch vill Sorde nidd denääwe greiffd, doo lossd mer sich am beschde vumme Fachmann beroode. Es gebbd spezielle Kurse bei der VHS unn sogar Pilswannerunge. Die wo vill joo schunn vumm Vadderdaach her kenne. Mer saad in dem Fall, dass mer in die Pilze gehd. Wahrscheins, weil mer ganz nah draan gehn muss, dassmer se iwwerhaubd finnd. Weil die gewissermaase e Schaddedasein fiehre. Wammer awwer nidd sicher iss, ob mer die Ausbeute richdisch ausenannerhalle kann, doo greifd mer vorsichtshalwer zu denne aus der Doos. Dasses nidd am Enn noch zu soome fatale Dialog kummd: „Schatz, die Pilze ware awwer werklich legger. Wo haschde dann es Rezebbd her? Ei ausem Krimi wo ich graad lääse.“