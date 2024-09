Manchmool kummd mer dann nidd drumm erumm, dassmer e Fachmann bestelld, wo mool e Au druff werffd. Allerdings kanns sinn, dass der nidd immer so fix kummd wie mer sich das in seinem juchendliche Leichdsinn so vorstelld. Weil bekanndlich zur Zeid die Handwerksmääschdere sosesaan händeringend noh fachkrädffdische Middarbeider suche.

Desweeje gebbds heid uffem Dengmerder Marktpladds e Mess unner dem Titel „Erlebniswelt Handwerk“. Doo werre iwwer 70 Ausbildungsberufe vorgestelld, wo fier die Zielgrubb inderessand sinn kinnde. Es Klappere geheerd bekanndlich aach zum Handwerk. Unn wanns dann middme Lehrvertraach klappd, hadd sich die ganz Aggzioon am Enn joo gelohnt. Es gebbd awwer Leid, wo nidd so lang waarde wolle bis e Fachmann kummd unn sich saan: Das kann doch nidd so schwäär sinn, das hammir gleich. Vor allem de Saarlänner iss beriehmd-berichdischd als Hobby-Knauber unn Erummschrauber. Er kommt leicht ins Dübeln unn mennd, er hädd sogar noch die Lizenz zum Löten. Speziell mei Freind Schorsch iss so ääner, wo gäär alles selwer machd. Er ziehd dann sei Schaffbux aan wanns irjendwo klemmd unn machd ääner uff Klemmpner. Unn e Waggelkontaggd iss fier ihne schunn garkää Probleem, doo gehder midd der Flachzang draan. Dass das nidd ungefährlich iss, hadder schmerzhaffd erfahr. Er hädd besser uff denne Merkspruch geheerd: Wer dehemm im Handwerk pfuschd, der kried schnell ääni gehuschd.