Mundart-Kolumne für St. Ingbert Donnerwedder, was fier Wedder!

Doo haddmer es Gefiehl gehadd, das wär e bissje iwwertrieb. Unn mer frood sich, ob de Wedderfrosch bei so Temberaduure iwwerhaubd noch sei Lääder hochkummd. Unn ob im Subbermarkt, wo se jedds schunn es Weihnachtsgebägg präsendiere, nidd bei der Hidds die ganz Schoggelaad verlaafd.

Wie ich mich hann dann wolle schlau mache, ob das in der näägschd Zeid so weider gehd, doo bin ich uff e Webseid gerood, woo se tatsächlich gesaad hann, die Changse stehn fifty-fifty. Also dasses so warm bleibt oder dasses doch langsam kiehler werrd. Doo war ich so schlau wie vorher unn hann mich an denne Baurespruch erinnerd: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sichs Wetter oder es bleibt wies ist.“ Apropos, doo hann ich noch e Spruch gelääs: „Mit dem Miste düngt man Rosen, mit der Zukunft die Prognosen“.

Es werrd amme „Kaltlufttropfen“ leije, der wo Irjendwo in der Stratosphäre hängd unn sich nidd ganz klar iss, obber bleibd odder obber sich zu uns durchschlaad. Sie merke, es iss komplizierd, unn Metereologe hanns manchmool schwer. Dass mer nix genaues wääs, steggd joo in dem Wort Vorher-Sage schunn drinn.