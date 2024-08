Die alde Hase wisse schunn wies gehd, unn fier die Neilinge gebbds extra e Aanleidung, wodruff mer achde soll. Mer muss aach nidd unbedingd e Gaarde hann, zähle kammer aach in der freije Wildbahn, zum Beispiel im Bliesgau.

Was falld jedds eichendlich unner denne Begriff? Doo stelle mer uns mool ganz dumm unn saan: das sinn all die midd sechs Bään. Also die Tausendfiessler falle zum Gligg schunn mool eraus. Die hann joo middem Zähle vunn ihre Bään schunn selwer genuch se duun. Iwwerhaubd kann ich mer vorstelle, dasses Problem beim Durchzähle doodrin bestehd, ob die mundere Viecher iwwerhabd stillhalle. Dass das awwer e spannendes Thema iss, werrd emm klar, wammer lääsd, dass 70 Prozend vunn alle Tieraarde woos in Deutschland gebbd, Inseggde sinn. Wobei einische vunn denne midd Vorurdääle se kämpfe hann, während annere uff der Beliebhääds-Skala ganz owwe rangschiere. So e Wanze, wo uff der Mauer uff der Lauer leid, leesd im Geejesadds zuume Schmedderling zum Beispiel kää so richdischi Begeischderung aus. Dass Biene unn Äämeddse niddslich sinn, das lerne mer schunn in der Schul. Awwer was hadd sich die Naddur debei gedenkd, wie se es Modell Wespe unn Stechmigge erausgebrung hadd. Awwer ich vermuude mool, dass mer in Bezuuch uff es groose Krawwele es groose Ganze midd beriggsichdische muss, wo sowieso alles midd allem sesamme hängd. Obs uns gefalld odder nidd.