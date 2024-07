Mundart-Kolumne für St. Ingbert Mei Hudd der hadd drei Egge

Friejer sinn die Mannsleid allerdings ohne Hudd odder Kabb generell nidd ausem Haus gang. Doo hadd schunn die Gaddin druff uffgepassd, weil die in so Sache dehemm de Hudd uffgehadd hadd, wie mer so scheen saad.Allerdings ware das eejer ziemlich trissde Exemplare in Einhäädsgrau, wo sich die geseddsde Herre doo uffs bemoosde Haupt geseddsd hann. Bei de Fraue iss das dann eejer in Richdung Kobbschmugg gang. Wobei se allerdings hann misse uffpasse, dasse die Dauerwell nidd gedäddschd hann.