Mundart-Kolumne für St. Ingbert De Deggel iss jedds on line

Das Ganze hadd aach e Noome, – nadierlich uff englisch – unn nennd sich „tethered cap“. Was ungefähr soviel hääschd wie angebunnener Deggel. Der iss also sosesaan on line. Awwer de englische Ausdrugg war dann wahrscheins doch zu komplizierd unn desweeje hannse ausnahmsweis ebbes uff Deitsch gesuchd unn gefunn. Unn jedds prangd uff soome Spiddsererzeuchnis de Spruch „Lass mich dran!“ Der iss allerdings ungligglich gewählt, weil er sich aanheerd wie e nidd ganz juuchendfreier Spätfilm im Fernsehn.