Mundart-Kolumne für St. Ingbert Immer scheen langsam

Insofern wär das dann eejer ebbes fier de Daach des Verschdruddelns. Es gehd awwer bei dem geschdrische Termin eejer um die häufisch zidierde Entschleunischung. So als Geejebeweeschung vunn der geheddsd Gangart, wo heidsedaachs in all Bereiche iwwerhand nemmd. Weil emm gefiehld immer irjendääner odder irjendebbes im Nagge huggd unn aantreibt: Hall druff! Mach dabber!

Friejer hadd mer alsmool in der Stadt e Einkaufs-Bummel gemachd an de Schaufinschdere vorbei. Unn im Geschäffd hadd mer dann ganz unverbindlich kinne saan: Ei, mir gugge nur. Heid gehd mer joo uff e Schobbing-Tuur. Das heerd sich dann schunn faschd wie Aarwedd aan. Unn so ebbes werrd im Fernsehen sogar weddkampfmääsisch betrieb. Wo se dann e gleichnaamischi Queen suche. Bei der Bahn issmer vor Urzeide mool middem Bummelzuuch gefahr, awwer so ebbes gebbds schunn lang nimmeh. Die Züüch hann heid ganz windschniddische Bezeichnunge. Awwer se kumme troddsdem meischdens se spääd. Vunn dem Dichter Günter Eich gebbds doodezu e hinnersinnischer Spruch: „Soviel man auch trödelt, es wird nicht früher.“ Zu de Kinner saad mer als effder: Trödel nidd rum! Weil die de sogenennde Ernschd vumm Lääwe noch nidd so richdisch verinnerlichd hann unn manchmool nidd ganz bei der Sach sinn. Ich kann mich noch gudd erinnere wie ich sellemols allsemool veträumt doo gehuggd hann unn se mich im Spass gefrood hann: „Guggschde widder in die anner Woch?“