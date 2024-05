Mundart-Kolumne für St. Ingbert Bei Geld heerd de Spass uff

Nur iwwer Geld schwäddsd mer nidd, vor allem nidd iwwer sei eichenes. Im Indernedd werre die priwaadiechde Intimitääde bräädgedrähd odder bebilderd enausposaund. Wo mer sich graad midd wemm erumtreibt unn midd was fier Delikadesse mer sich de Maache vollschlaad. Awwer iwwer die häusliche Finanze kää Wort. Heegschdens mool ääner vunn de dumme Sprich wie „von nix kummd nix“.

Komischerweis gebbds awwer Dutzende vunn liebevolle Ausdrigg fiers liewe Geld: Kohle, Knete, Flogge, Zaster odder Schotter. Das iss dann das woose im Vorgaarde vergrab hann.

Dassmer ausem eichene Vermööche so e Geheimnis machd, leid villeichd aach an der Angschd vor dem Inschdituud, wo doo gääre e Au druff hadd. Im Finanzamt huggd e Steuer-Mann, wo e ziemlich einnehmendes Wesen hadd. Die Innahme sollen dann im Endeffeggd Geld in die Staatskass spülen, wie mer so plassdisch saad. Unn dass der Spülvorgang aach ordnungsgemääs unn reechelgerechd vor sich gehd, doodefier muss mer e Steijer-Erklärung abgenn. Unn die stehd bei de Leid reechelmääsisch uff der Lischd vunn denne Sache, wo mer nur midd soiddse Finger draangehd. Weil die Reechele manchmool so verknoddeld unn kommblizierd sinn, dass mer sich die vorher vumme Fachmann erkläre losse muss. Doodebei stelld sich dann awwer offd eraus, dass mer einisches steierlich abseddse kann. Er kennd sogar jemand, hadd mei Freind Schorsch gesaad, wo sich selwer steierlich abgeseddsd hadd. Unn zwar ins Ausland.