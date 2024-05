Mundart-Kolumne für St. Ingbert De Vadder gehd scheese

Es kloorschde bei der Sach iss allerdings, dass die meischde vunn denne freilaafende Mannsleid noch garnidd Vadder sinn. Iwwer die Begleiderscheinunge hadd joo schunn de Schiller in seinem Gedichd „Die Glocke“ geschrieb: „…jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn.“ In dem Fall in seinem Wäänche.