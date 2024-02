Mundart-Kolumne für St. Ingbert Uff Nummer sicher

Apropos, kenne sie de Unnerschied zwische uns gewehnliche Kläänsparer unn denne, wo e bissje meh Schbudds hann. Ei die ääne hann e Kondo-Nummer unn die annere e Nummern-Kondo.

Mei Freind Schorsch behaupt joo, ihne werrd das midd denne ville Nummere nidd steere. Er hädd die all in seinem Händi gespeicherd. Es äänzische Problem, das wär dann die Geheimzahl, fier doo draan se kumme. Die wär so geheim, dasser selwer nimmeh wissd wie die hääschd. Oh Schorsch, hann ich gesaad, du bischd werklich e Nummer fier sich.