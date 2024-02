Mundart-Kolumne für St. INgbert Die Dier iss uff

Noch praggdischer isses, wann die garnidd zu iss. Also dass mer sprichwertlich uffene Diere inrenne duud. Das saad mer immer dann, wammer sich känner abbreche muss, fier die Geejeseid se iwwerzeuche. Mir brauchschde das nidd se saan. saad mei Freind Schorsch in dem Fall gääre, ich gehn midd dir vellisch kloroform.

Annererseits halle sich manche e Hinnerdierche uff. Das wo dann wahrscheins schnurstracks ins berüchdischde Hinnerzimmer fiehrd. Wo permanend ebbes ausgeheggd werrd, wie die, wo de Plan im Sagg hann, hinner vorgehallener Hand munkle duun.

Das iss allerdings nidd die fein Art, wammer uff Transparenz Wert leed. Desweeje hadd die Verwaldung im Rathaus am Samschdaach exdra e Daach der offene Dier aangeseddsd. Seid Corona muss mer joo dort aus hygienische Gründen de Seide-Inngang benuddse. Awwer vielleichd mache se bei der Geleechenhääd joo aach vorre uff. Weeje dem Aandrang.

Mer kinnd dann nämlich die Sachbearbeider in de verschiedene Abteilunge mool perseenlich kenneleere statt immer nur am Telefon, hannse angekinnischd. Allerdings muss mer iwwerhaubd in Zukunfd, wann in Dengmerd vumme Rathaus de Redd iss, unnerschiedliche Exemplare ausenanner halle. Doo wär es hisdoorische Alde Rathaus, dann es aggduelle, wo awwer aach schunn nimmeh ganz so neij iss unn womeeschlich baufällisch. Das, wo desweeje demnäägschd teilweise umzieje soll in die ald Baumwollspinnerei. Die wo bis doohin dann hoffendlich wie nei iss.