Mundart-Kolumne für St. Ingbert E Zuuch durch die Gemeinde

Wessweeje aach zum Beispiel es närrische Zendraalkommidee sich Elferrat nennd. Awwer an de drei dolle Daache verlaacherd sich joo de Jux unn die Dollerei ausem Saal gewissermaase in die freije Wildbahn. Unn aach wannse bei de Bidderedde die Kieh fliehe geloss hann, wärs wie gesaad doch scheen, wann emm bei dem Deefilee nidd graad de Wind ins Gesichd bloosd odder de Rään fier betribbsde Gesichder sorje werrd.

Zu soome Ewend gehd mer nadierlich nidd in Zivil, fier so e Umzuuch muss mer sich vorher erschd mool selwer umzieje. Odder fachmännisch gesaad verbooze. Wammer sich nämlich in seiner eichene Haut mool graad nidd so richdisch wohl fiehlt, kammer sich an de Faasenachd gudd in e anneri eninnverseddse. Ich bin mool gespannd welle Koschdüüme dies Johr de Vochel abschiese. Mer muss awwer neijerdings uffpasse, dass mer nimmand uff de Schlibbs drähd, wammer sich verboozd. Ich glaab, zur Sicherhääd gehn ich als Nachtswächder middme Schild um de Hals: Ich bin klein, mein Herz ist rein.

Die Aggtööre bei soome Umzuuch zerfalle joo in zwää Hauptgrubbe: es Fuusvolk, wo sich rudelweis in demm sogenennde närrische Lindwurm durch die Stadt schlängeld. Unn uff de Motief-Wääncher die offizielle Narre, wo vunn owwe erunner winke unn Guddsjer unners Volk schmeise. Motiefe ausem effendliche Lääwe midd humorissdischem Potenziaal gebbds sicher reichlich. Mer brauchd nur mool e Bligg in die Zeidung se werfe.