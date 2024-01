Mundart-Kolumne für St. Ingbert Probbevolle Parklandschaffde

“ Die Rechnung kummt in dem Fall zwar vumm Ordnungsamt, awwer dass die Beheerde in dem Punkt kää Spass verstehn, siehd mer doodraan, dass mer vumme Park-Sünder schwäddsd. Unn woos Parke ganz verbodd iss, muss mer sogar e Buus-Geld berabbe. Unn fiers Parke an sich hadd de Amtschaargong e sprachliches Bombong in Form vumme Kalauer paraad: ruhender Verkehr. Bis mer denne entspannde Zustand, dass es Gefährd unner iss, allerdings erreichd hadd, haddmers meischdens schunn ganz scheen an de Nerve.

De Mensch iss joo filosoofisch gesiehn immer e Suchender unn erschd rechd, wanner in seinem Audo huggd, verzweifeld sei Rund drehd unn denkt: Wohin demidd? Er suchd noome lauschische Pläddsje, wo er sei Schmuggstigg zeitweis deponiere kann. Unn doo gehd dann de Konkurrenzkampf los, weil er joo nidd de äänzische iss. Unn das fiehrt dann zum Beispiel samschdaachs am Subbermarkt zu halsbrecherische Manöver. Wobei emm ufffalld, dass vunnrer Energiekrise nixs se spüre iss, weil die Audos immer brääder unn volluminööser werre. Im Unnerschied doodezu iss es normale Parke am Strooserand nidd meh wie e hundsgewehnliches Abstelle. Zur Kunschdform erhob werrd das erschd beim Innparke, meeschlichst riggwärrds. Nidd umsunnschd iss das Kunschdstigg die Keenichsdisziplin bei der Fiehrerscheinpriefung.