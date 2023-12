Mundart-Kolumne für St. Ingbert Kobb hoch aach wanns schwäär falld

Awwer uff der anner Seid wääs mer joo garnidd, obs nidd vielleichd nur halb so schlimm kummd wie schregghaffde Gemieder sich das ausmoole duun. Jedds losse mer es neije Johr seerschd mool richdisch in die Gäng kumme, bevor mer demm schunn e Daume noo unne verpasse. Bis zum Beweis des Geejedääls bleib ich Obbdimissd.

Mei Vorbild iss joo mei Freind Schorsch. Der iss diesbeziechlisch e eejer robussdi Naduur. Er wär känner, so saad er, wo es Handuuch so leichd ins Korn werfe werrd. Doo haschde aach ganz rechd, hann ich gemennd. Nidd dasses am Enn noch e blindes Huhn find.