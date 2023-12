Mundart-Kolumne für St. Ingbert Ihr werres wohl noch erwaarde kinne

Was sich nidd ännerd, vor allem bei de Kinner, iss die zabblische Ungeduld beim Waarde uff die Bescherung. Das iss awwer dann e guddi Iewung, weil mer sei Lääwe generell zuume grooswe Dääl midd Waarde verbringd.

Beim Doggder gebbds doodefier sogar e eischenes Zimmer, wo mer awwer weenischdens siddse unn in medizinsiche Fachorgane bläddere kann. Beim Innkaafe zum Beispiel hadd mer denne Luxus nidd, wammer im Subbermarkt in der Schlang steht unns nidd richdisch vorann gehd. Weil jemand die Pin-Nummer vunn seiner Bankkaard vergess hadd odder es Minz nidd finnd. Doo brauchd mer dann passend zum Feschd e himmlischi Geduld. Allerdings werrds richdisch biblisch, wann dann e zwäddi Kass uffmachd: „Die letzten werden die ersten sein.“ Awwer aach wammer die Seide wechseld, steht mer erfahrungsgemääs immer in der falsch Schlang. Was so klingd wie e perseenlichi Beleidischung.

Awwer minneschdens genauso lässdisch sinn die Waardeschleife, wo so hääsche, weil die Nerve am Boddem schleife. Wann widder mool eewisch kääner draangehd. Zum Ausgleich werrd mer leise midd Musigg berieseld. Aach wann die sich nidd noo Wunschkonzerd aanheerd, kried mer die nimmeh ausem Kobb, weil se emm dauernd widder vunn vorre ins Ohr gebloos werrd.

Vill scheener wie soo Schleife sinn die Schleifcher an de Geschenk-Päggelcher, wo unnerm Weihnachtsbaam leije. Unn dasses e bissje dauerd, bis mer die schließlich uffgedrööseld hadd, dass nemmd mer doch gääre in Kauf.