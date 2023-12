Mundart-Kolumne für St. Ingbert Bligge ins Ingobertarium

Wie sehr der in seiner Heimatstadt geschäddsd werrd, kunnd mer am Aandrang bei der Ereffnung feschdstelle. Er war e nobler und kuldiwierder Mitmensch unn e vielseidischer, experimentierfreudischer Kinschdler, wie mer an de Exponaade siehn kann. Gleich am Aanfang gebbds aach e Rewwerenz an Dengmerd, e „Buntes Kaleidoskop der Geschichte unserer Stadt“. Wo leicht ironisch alles eninngepaggd iss, was bei de Dengmerder Heimatgefühle auslöst. Die Collage vunn 2003 hadd de vielsaachende Titel „Ingobertarium“.

Das allerdings heerd sich so ähnlich aan wie „Ingobertina“, was de Tiddel vunn rer Buchreije iss, wo es Stadtarchiv zur Degmerder Geschichde erausgebrung hadd. Unn im zwädde Stogg vumm Rathaus kammer sich e aanschauliches Bild devunn mache, wie es eejemaalische Dorf im Wald zuume bedeutende Industriestandort uffgebliehd iss. An denne Foddos ausem Bestand vumm Fotograf Hönemann sieht mer gleich, dass doo e Profi am Werk war. Die fotografische Zeidreise bietet nostalgische Bligge uffs alde Dengmerd: Die Gruub, die ald Schmelz, emm Vopelius sei Glasschbaddse, unn die Baumwollspinnerinne. Besonnerschd repräsentatief aach die Grubbefoddos, wie beim Besuch vumm Prinzregent Ludwig im Eisewerk. Wo der aus der Kutsch ausgestieh iss unn die Honoratioore Schlange stehn fier ihr Diener se mache. Unn die junge Dame vunn der Höhere Töchterschul midd ihre Krocket-Schlääjer, wo so aussiehn, als wäre se graad aus „Alice im Wunderland“.