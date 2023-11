Mundart-Kolumne für St. Ingbert Fregg unn Flemm im Dobbelpagg

Was als medizinischi Diagnoose nidd so richdisch präziese iss. Dezu kommd noch, dassmer bein erschde Kraddse im Hals neijerdings sesammezuggd, weil mer denkt, es kinnd ebbes sinn wo mer nidd unbedingd scharf druff iss. Unn wo mer dann uff alle Vire erummkrawweld. Imme Zustand, wo mer plassdisch umschreiwe kann midd: mied, kabbudd unn läädisch. Die wo am schlimmschde leide, das solle joo die Mannsleid sinn unn die misse dann in soome Fall besonnerschd bedauert unn gehäämeld werre. Odder sie duun sich ganz im Geejedääl imme Aanfall vunn therapeutischem Heroismus midd 39,5 uff die Arwedd schlebbe. Dass die iwwrisch Belegschaffd aach ebbes devunn hadd. Odder mer duud sich kuldurell betäädische unn gehd ins Konzert. Doo kummd so e Huuschder immer gudd aan. Vorausgeseddsd mer hald sich an de richdische Riddmuss. Neilich hann im Fernsehn sogar zwää Opernstars Volkslieder gegurgeld, unn das soll joo aach helfe geeje die Fregg. De wissenschaffdliche Noome iss iwwrischens Influenza. Was sich stark noome Indernedd-Kanal aanheerd. Unn wo sonschd, wann nidd dort, werrd mer aach mit unfehlbare Raadschlääsch bombardierd. Die wo aangeblich bis jedds streng geheim ware. Awwer aach in de Schaufinschder vun de Abbooteege machese schwer Reklame fier Gribb unn alles wo mer se demidd bekämfe kann. De Volksmund iss joo doo eejer fier die harde Tuur: E Erkäldung dauert 14 Daach wammer se behanneld. Wann nidd, dann zwää Woche.