Mundart-Kolumne für St. Ingbert Häbbschesweis Genuss

Unn es gebbd naddierlich aach Koschdproowe ausem Feinkoschdsegmend. In dem Sinn wär mer dann, wammer an der Kalorieparaad vorbei flanierd, gewissermaase e Koschdgänger.

A propos Koschd, das iss so e hochwerdischi Veraanschdaldung, dassmer sogar Intridd bezahle muss, wammer rinn will. Awwer die sechs Euro sinn bestimmd gudd aangeleed. Weil das, was doo gebodd werrd, dehemm wahrscheins nidd jeede Daach uff de Disch kummd. Odder wie de Saarlänner in dem Fall gäär saad: es iss mool ebbes anneres.