Mundart-Kolumne für St. Ingbert E Träne im Knobbloch

Session kummd vunn siddse unn desweeje schwäddsd mer aach vunn rer Kabbesiddsung. Doo hann e paar Widdsbolde schunn gemennd, das hädd ebbes midd Kabbes se duun. Weil die Reedner doo in die Bidd steije. Woose es ganze Johr iwwer die Widdse inngeleed hann. So ungefähr wie beim Sauerkraud, unn das machd joo bekanndlich luschdisch. Awwer das midd dem Kabbes iss nadierlich Fubbes. Der Ausdrugg beziehd sich uff die Narrekabb, wo bei der Geleechenhääd schief siddsd. In der Bidd iss heegschdens noch de Kakao, durch denne die Promminemnde unn Honnoradzioore gezoh werre.

Sie serwiere awwer aach Kaltgetränke, fier die Stimbänder se eele. Weil gesung werrd aach noch. Uff der Biehn unn dann aach unne im Saal. Unn weil bei dem lange Siddse de Kreislaaf absaggd, werrd aach kräffdisch geschungeld. Unn uff der Bien duunse im Taggd die Bään schmeisse.

In Dengmerd gebbds fier die Faasenachd widder e Pin, woomer sich ins Knobbloch stegge kann. Als Moddo hannse sich e Reizthema ausgesuchd: Dass unser scheenes Nadduurdenkmool, de Stiwwel jedds vergidderd iss, doo kinnde emm die Träne kumme. Awwer der stehd joo aach eichendlich verkehrderumm und dann werrd aus närrischer Sicht faschd schunn widder e Schuh draus.

Die Faasenachd geheerd jedds iwwrischens zu de immaderielle Kulduurgüüder. Das gefalld de Faasenachtsmuffel, wo schunn lang der Ansicht sinn, dass das ganze Halligalli e Ausnahmezustand iss, der wo sich vorwiechend im Kobb abspielt.