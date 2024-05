Apropos Aufpassen bei der Gemütlichkeit

„Die neue Gemütlichkeit“ heißt es da. Klar, die „alte Gemütlichkeit“ sind vermutlich röhrende Hirsche, beige Cordsofas und eine braune Schrankwand oder Schlimmeres. Die neue Gemütlichkeit, das sind „Top-Performer“ wie Kissenberge, Schaffelle, ein dickes Sofa oder Tee, sagt mein Einrichtungsmagazin. Das ist mal was ganz Neues, vor allem der Tee. Den gab’s auch schon zu Zeiten, als Gemütlichkeit total spießig und die Kanne mit Blümchen verziert war. Aber es gab den Tee auch in der Studenten-WG, in der es nach angebrannter Milch stank und der Esstisch klebte. Ja, das war die progressive Gemütlichkeit, wo nicht der Hirsch, sondern der Che Guevara an der Wand hing.