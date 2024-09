Kolumne Apropos Mehr als nur Lesestoff

Was hält mich davon ab? Sind Analogbücher nicht einfach toller. Dann hat man was in der Hand, kann Zeilen unterstreichen und Eselsohren machen. Nicht zuletzt kann man was ins Regal stellen, dass einen nicht nur an die eigene intellektuelle Tiefe erinnert, sondern auch vom zu großen Fernseher ablenkt, der sonst das Wohnzimmer dominiert.