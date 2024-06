Homburg und die Stichwahlen Am Sonntag ist Wahltag

In diesem Jahr kommt die Schwierigkeit hinzu, das alles um die Spiele der Fußball-Europameisterschaft herum zu jonglieren. Es gibt zwar diejenigen, die gar nicht hinschauen möchten oder das zumindest so sagen. Aber ob es einem nun passt oder nicht: Fußball ist auch in Deutschland Volkssport, und seine Höhen und Tiefen beeinflussen die Stimmung. Im Getöse der großen Turniere tritt der Alltag bei vielen zumindest zeitweise in den Hintergrund. Das hat seine guten Seiten, denn mitfiebern, jubeln, wieder einmal unbeschwert zusammen zu feiern, lenkt für den Moment von den Problemen ab und entspannt.