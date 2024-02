Kolumne für St. Ingbert Bürokratie kann auch ein Segen sein

Eine – natürlich nicht ganz ernst gemeinte – Alternative zur Bürokratie wäre gerade am Bau natürlich auch das Prinzip Hoffnung, das in der Vergangenheit noch öfter Gottvertrauen hieß. Und dieses Gottvertrauen wiederum stärkten um diese Zeit des Jahres (sicherlich in früheren Zeiten einmal viel mehr) Katholiken mit dem Segen des heiligen Blasius. Dieser Heilige aus dem Kreis der 14 Nothelfer hat am 3. Februar seinen Gedenktag. Wer sich jetzt fragt, wie jemand von der Ludwigschule auf Blasius kommt? Letzterer gilt unter anderem auch als Schutzpatron der Bauleute.