Kolumne für St. Ingbert Wenn Anwesenheitspflicht zum Drama wird

An der Ortsratssitzung in St. Ingbert-Mitte hat in dieser Woche genau ein Bürger Interesse gezeigt. Er war als Einziger im Sitzungssaal, der an diesem Abend nicht aus ehrenamtlicher oder dienstlicher Pflicht Platz gekommen hatte, als die Ortsvorsteherin die Absage der Sitzung mangels Mandatsträger-Masse verkünden musste. Beim Rausgehen in Richtung Rathaus-Flur konnte sich der Zaungast einen Kommentar nicht verkneifen: „Das ist eine große Enttäuschung.“ Recht hatte der Mann. Doch sein vorwurfsvoller Blick traf die Falschen. Denn auch die Ortsmitglieder waren über den Fehlschlag enttäuscht. Auch bei der Frage, warum mehr als die Hälfte ihrer Kolleginnen und Kollegen an diesem Abend auf dem Sitz fehlten, für den sie gewählt wurden, hatte die Ortsvorsteherin schlüssige Entschuldigungen zu bieten. Die „anderen Prioritäten“ für den Abend lauteten Wechseldienst bei der Polizei, Berufstätigkeit außerhalb des Saarlandes und nicht zu vergessen Corona. Eine sehr kurzfristige Absage war eher eine Stilfrage. Aber alles noch akzeptabel. Ein einmaliger Fauxpas. Kein kommunalpolitisches Drama.