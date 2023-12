Kolumne Unsere Woche Mit Tempo in den Wahlkampf

Es ist noch recht lange hin bis zu den Kommunalwahlen im Juni 2024. Aber auch wenn zuerst Weihnachten vor der Tür steht, in der St. Ingberter Kommunalpolitik stehen die Zeichen auf Auseinandersetzung. Eine wirklich harte Nuss ist es, die für Zwist sorgt: die Kohlenstraße. Damit die Poststraße in halbwegs naher Zukunft weniger Autos und mehr Radler transportiert, soll die Kohlenstraße zwischen Rickert- und Josefstaler Straße wieder in beide Richtungen zu befahren sein und mehr Blechkarossen am Tag durchschleusen als bisher. Damit der Verkehr flüssig läuft, argumentiert das Rathaus, bleibt es auf der Achse bei Tempo 50. Die Anwohner stöhnen, sehen vor ihrer Tür die künftige Mittelstadt-Autobahn vorbeirauschen. Schon heute haben sie in Spitzenzeiten mächtig Lärm und Abgas zu ertragen. Die Poststraßen-Pläne wollen sie nicht verhindern, fordern aber wenigstens weniger Tempo vor der eigenen Tür. Das bringt den politischen Betrieb ins Laufen. Grüne und Linke hatten unabhängig voneinander in diesem Jahr schon dafür geworben, dem Bündnis für lebenswerte Städte beizutreten. Hauptziel: Mit weniger Geschwindigkeit mehr Lebensqualität in den Städten zu schaffen. Eine Mehrheit im Rat gab es dafür nicht. Freie Fahrt für freie Bürger, der alte Leitspruch gilt dabei längst nicht mehr überall. Zum Beispiel die Landeshauptstadt Saarbrücken setzt auf Tempo 30 im Herzen der City. In Bezug auf die St. Ingberter Kohlenstraße scheint das Thema nun mit Macht in den Wahlkampf zu drängen. Oberbürgermeister Ulli Meyer hat den Anwohnern versprochen, sie über die fachliche Expertise des beteiligten Ingenieurbüros in Kenntnis zu setzen. Ob er sie damit überzeugt, ist fraglich. Wem im Wahlkampf eine breite Straßengeschwindigkeits-Debatte nutzt, allerdings auch.