Kolumne Unsere Woche Jede Wand findet einen Kopf

Auf eine Beschwerde wegen der falsch parkenden Autos hat die Stadt dort in einem Teilbereich Knöllchen verteilt. Also nur dort, wo der Beschwerdeführer ein Problem sieht. Was wiederum die Abgestraften ärgert. Warum wird mit zweierlei Maß gemessen, fragen sie. Bei ihnen der Strafzettel, ein paar Meter weiter passiert nichts. Die Stadt argumentiert, sie greife nur dort ein, wo es sich nicht vermeiden lasse. Ansonsten müsste sie mit der Axt durch manches Viertel, wo Gegebenheiten und Blechkarossen nicht gut zusammenpassen. Am Gütterwieschen hat die Stadt einen Vorschlag zur Güte gemacht, mit Tempo 20 und Warnschildern, allerdings zulasten der Parkplätze. Die Grünen haben einen etwas weniger autofreundlichen Vorschlag hinterhergeschoben, eine Spielstraße. Sie machen sich sowieso für mehr Tempo 30, für eine weniger auf das Auto fixierte Stadt stark. Welche Lösung vor Ort die beste ist? Womöglich Geschmackssache. Das Grundproblem indes gilt überall. Der Planet stöhnt unter dem enormen ökologischen Fußabdruck von uns Menschen. Der Straßenverkehr ist dabei ein gutes Beispiel. Zwar baut die Automobilindustrie zunehmend sparsame Motoren, sie verbaut sie aber zu einem großen Teil in Karossen, für die man eigentlich einen Waffenschein bräuchte. Diese Prachtlimousinen brauchen im Alltag jede Menge Platz. Und wo es nicht die überdimensionierten Wagen sind, ist es das Zweit- und Drittauto vor dem Einfamilienhaus.